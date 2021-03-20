Denizli Büyükşehir Belediyesi, arıcılara ekipman desteği verecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla kent genelinde arıcılık yapan 1100 üreticiye ekipman desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hayata geçirilen "Bal Ormanı Projesi"nin yanında arıcılara, ekipman desteği de sağlanacağı belirtildi.

Bu kapsamda kent genelinde arıcılık yapan 1100 üreticiye maske, eldiven, pantolon, el demiri ve körükten oluşan ekipman yardımında bulunulacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılmasını önemsediklerini, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol çerçevesinde başlattıkları "Bal Ormanı Projesi"nin tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Tarıma destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Zolan, "Arıcılarımıza ekipman desteğinde bulunacağız. Meclis kararımızı aldık. Talep geldiği sürece imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu