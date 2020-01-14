Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2020'yi "Denizli yılı" ilan etti

14.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:24

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılını "Denizli yılı" olarak belirledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplandı.

Toplantıda 2020'nin Denizli yılı olması hakkında meclise önerge veren Zolan, yaptığı konuşmada, Denizli'nin turizm, tarım ve sanayi anlamında zengin ve tarihi derinlikleri olan bir şehir olduğunu belirtti.

Denizli'nin plaka kodu olan 20'nin 2020'de yan yana geldiğini ifade eden Zolan, şunları söyledi:

"2020 yılında böyle bir tevafuk oluştu. Bununla birlikte bizim ve tüm Denizli kamuoyunun bu senenin Denizli yılı olması noktasında yoğun bir talebi var. Denizlimizin güzelliğini, zenginliğini ve tüm değerlerini farklı noktalarda daha çok insanımıza ulaştırmak ve paylaşmak için 2020 yılı bir vesile olacaktır. Denizlimiz zaten tanınan bir şehir ama daha iyi bilinmesi ve değişik alanlarda tanıtımı noktasında birlikte gayret edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla, valiliğimizle, tüm belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, derneklerimizle, Denizli sevdası olan ve Denizli ortak paydasında buluşmak isteyen herkesle bir araya gelip şehrimizin bu güzelliklerini ülkemize ve tüm dünyaya anlatacağız."

Bu yılı Denizlililer olarak doyasıya yaşamak istediklerini vurgulayan Zolan, "2020 yılını güzel bir şekilde hissetmek, şehrimizi etkili bir şekilde tanıtmak ve bundan hem ekonomik hem de tanıtım anlamında artıyla çıkmak istiyoruz. İnşallah 2020 yılı Denizlimize ve tüm ülkemize güzellikler getirsin." dedi.

Proje için logo çalışması başlatacaklarına işaret eden Zolan, 2020 Denizli yılı logosunu vatandaşların internet aracılığı ile belirleyeceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada, gündemin 41. maddesinde bulunan Zolan'ın önergesi oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA