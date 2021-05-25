Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan ortak bildiri yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan ortak bildiri yayımladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın ilk birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak yazılı önergesi gündeme alındı.

Oy birliğiyle kabul edilen önergede şunlar kaydedildi:

"Üç semavi dine sahip insanların kutsal saydığı, barışın ve esenliğin simgesi, insanlığın ortak hazinesi, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü alçakça saldırıları tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Mescid-i Aksa ve çevresinde, gaz, plastik, gerçek mermi, misket ve ses bombalarının yanı sıra tankları, savaş uçakları ile alçakça saldırılarda bulunan İsrail, başta masum bebek ve çocuklar olmak üzere çok sayıda çaresiz, silahsız Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Filistin topraklarında yaşanan bu zulme gözlerini kapayan başta ABD, AB ülkeleri olmak üzere yaşananlara sessiz kalan ülkeler ve sivil toplum kuruluşları can veren tüm masum bebek, çocuk ve sivil Filistin halkına yapılan katliamın ortaklarıdır. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi olarak savaş suçu işleyen İsrail'i şiddetle kınıyor, bir an önce saldırılarına son verip uluslararası kurumlar nezdinde hesap vermesini diliyor, kardeş Filistin halkının meşru özgürlük, adalet, hukuk talepleri ile bağımsızlık mücadelesini sonuna dek destekliyoruz."

Belediye Başkanı Zolan, önergenin kabulü nedeniyle meclis üyelerine teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bu güçlü yürüyüşümüz devam ettiği sürece ezilen insanlarımızın, kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Daha da güçlü olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu