Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan AA'nın 100. yılını kutladı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Zolan, mesajında, Anadolu Ajansının, yüz yıl önce Türk milletinin haklı kurtuluş mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya başladığını belirtti.

AA'nın bugün aynı hedefle yoluna devam ettiğini vurgulayan Zolan, "Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren; Türkiye'nin dünyadaki sesi olmasıyla da her zaman gurur duyduğumuz Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlar tüm çalışanlarına başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA