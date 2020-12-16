Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: "2050'ye kadar su sıkıntısı yaşamayacağız"
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: "2050'ye kadar su sıkıntısı yaşamayacağız"

16.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:35
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Osman Zolan, Denizli'nin 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşamayacağını bildirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Osman Zolan, Denizli'nin 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşamayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Honaz ilçe sınırları içinde yer alan ve 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı'nda hayata geçirilen içme suyu isale hattı ile içme suyu arıtma tesisi projesinin tüm hızıyla devam ettiği, toplamda 440 milyon liraya mal olacak dev yatırımın Denizli'nin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zolan, Denizli'nin içme suyu noktasında zengin bir şehir olmadığını, derin pompalarla yer altından çektikleri ve kaynaklardan gelen su ile şehrin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Şehrin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılamak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptıkları protokol çerçevesinde, bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün projeyi Denizli Büyükşehir Belediyesi adına inşa ettiğine dikkati çeken Zolan, "İçme suyu arıtma tesisimizin günlük kapasitesi 100 bin metreküp olacak ve saniyede 1100 litre su gelecek. Barajdan çelik borularla suyu arıtma tesisimize, arıtma tesisimizden çıkan suyu da aynı çelik hatlarla şehrimize ulaştıracağız. Projemizi 2021 yılında tamamlamayı, barajdan gelen suyu şehrimize kavuşturmayı öngörüyoruz. Proje tamamlandığında Denizlimiz 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşamayacak." dedi.

Akbaş Barajı'nın Denizli'ye kazandırılmasında emek ve katkıları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür eden Zolan, "Bu Denizlimiz için çok önemli bir yatırımdır. Allah'ım kazasız, belasız tamamlamayı nasip etsin. Güzel Denizlimizin yarını daha güzel olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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