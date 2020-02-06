Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 2019 yatırımlarını değerlendirdi

06.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:40

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Küresel ısınmayla başlayan iklim değişikliği eylem planı yapan dördüncü iliz." dedi.

Zolan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, belediyenin 2019 yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Denizli'de kongre kültür merkezi, ulaşım ve altyapı alanında bir çok projeye imza attıklarını belirten Zolan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyüğü olan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi kuruldu. Sokak hayvanlarımızı oraya götürerek rahat bir şekilde yaşaması ve muayene edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yatırımlarımızdan biriside kamyon ve tır garajı oldu. Sağlık noktasında vatandaşlara hizmet verebilmek için 3 mahallede 112 merkezleri kurduk. Çevreci bir belediye olarak katı atık bertaraf tesisleri kurduk. Küresel ısınmayla başlayan iklim değişikliği eylem planı yapan dördüncü iliz."

Akıllı şehir uygulamasını hayata geçirdiklerini dile getiren Zolan, kentte akıllı durakların yapıldığını ve vatandaşların cep telefonlarıyla otobüslerinin hangi güzergahta olduklarını görebildiğini hatırlattı.

Deprem açısından yıkılma tehlikesi olan özel idare iş hanının yerine yeşil alan yapıldığını belirten Zolan, "Tarihi binalar ve konakları kamulaştırarak restore edildi. Kültür merkezleri, Kale Meslek Yüksek Okulu, sosyal tesisleri, halı sahalar ve katı atık aktarma istasyonları tamamlanarak açıldı. Denizli Büyükşehir İtfaiyesinde ise 52 istasyonumuz ve 520 çalışanımızla 2019 yılında 42 bin ihbardan 6 bin 997 olaya müdahale etti. Evde sağlık merkezi ise 16 bin vatandaşa 226 bin defa tekrar temas etti. Sevgi eli ise yapılan bağışları ihtiyaç sahiplerine aktararak vatandaşların yüzünü güldürdü. Evlilik ve hamilelik okulunu açtık. 3 bin lise öğrencisine burs verdik." diye konuştu.

Zolan, altyapı çalışmaları sayesinde yüzde 60 olan su kaçaklarını önlediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA