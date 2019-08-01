DENİZLİ Buldan'da sezonun ilk çekirdeksiz üzüm hasadına başlandı

Buldan'da sezonun ilk çekirdeksiz üzüm hasadına başlandı

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden olan Denizli'nin Buldan ilçesinde hasat dönemi başladı. Ülke genelinde en erken hasadın ilçede yapıldığı Sultaniye cinsi çekirdeksiz üzüm, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. 40 bin dönüm arazi üzerinde üretimi yapılan çekirdeksiz üzümden bu yıl 100 bin tonu aşkın rekolte bekleniyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Sultaniye cinsi çekirdeksiz sofralık üzümün hasadına başlandı. İlçede tarım işçilerinin sabahın ilk ışığıyla birlikte başladığı üzüm toplama işlemi, öğle saatlerine kadar devam ediyor. Özenle toplanan üzümler, kasalara koyulup daha sonra kamyonlara yükleniyor. Türkiye'de hasadının en erken Buldan ilçesinde yapıldığı, kalitesiyle ön plana çıkan Sultaniye cinsi üzümler, iç piyasanın yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor.

REKOLTE BEKLENTİSİ 100 BİN TONUN ÜZERİNDE

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, ilçelerinde üretilen çekirdeksiz üzümlerin lezzet ve kalite olarak üst seviyede olduğunu söyledi. Buldan'da 40 bin dönüm üzerinde üzüm üretimi yapıldığını ifade eden Al, 31 Temmuz itibariyle çekirdeksiz üzüm hasadına başladık. Üzümlerimiz iç piyasanın yanı sıra Rusya başta olmak üzere, Avrupa, Orta Doğu ve körfez ülkelerine ihraç ediliyor. Rekoltemizde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20'lik bir artış var. Kalitemiz çok iyi, bölgemizde 100 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz. Üzümün kilogram fiyatı ise kalitesine göre 2- 2.5 lira arasında alıcı buluyor dedi.

ÜZÜM YÜZ GÜLDÜRECEK

Buldan ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde üzüm üretimi yapan Ahmet Boynikar, çiftçilerin üzüm fiyatlarından memnun olduğunu belirtip, Üzüm bağımda olgunlaşan ürünlerimizi toplamaya başladık. Bu yıl dolu yağışı nedeniyle az da olsa verim kaybım var. Fiyatlar üreticiyi tatmin ediyor. Fiyatlarda bir düşüş yaşanmazsa, üreticinin yüzü gülecek diye konuştu.

MEVSİMLİK İŞÇİLER İÇİN GELİR KAPISI

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden üzüm toplamak için gelen tarım işçisi Rabia Avşar, yaz mevsiminde üzüm toplayarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi. Avşar, Her yılın bu dönemleri üzüm toplamak için işçi olarak buraya geliyoruz. Makasımızı elimize alıp öğleye kadar üzüm topluyoruz. Kendimi bildim bileli yazları üzüm toplarım. Benim için yorucu bir iş değil, sıcak hava da beni fazla etkilemiyor diye konuştu.

Kaynak: DHA