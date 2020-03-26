DENİZLİ Buldan'a giriş yapan tüm araçlar ilaçlanıyor Buldan'a giriş yapan tüm araçlar ilaçlanıyorDENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ilçeye giriş yapan tüm araçlar, dezenfekte edilmeye başlandı.

Buldan'a giriş yapan tüm araçlar ilaçlanıyor

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ilçeye giriş yapan tüm araçlar, dezenfekte edilmeye başlandı.

Buldan Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle aldığı önlemleri arttırdı. Vatandaşların salgın hastalıktan etkilenmemesi için ilçe girişinde 'Araç dezenfekte noktası' oluşturuldu. Polis ekiplerince durdurulan araçlar, ilçeye girmeden belediye personelleri tarafından ücretsiz olarak ilaçlanmaya başladı. Ekipler tarafından dış bölümleri ilaçlanan araçların daha sonra ilçeye girişlerine izin verildi. Araç sürücüleri, uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi. Buldan Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şevik, koronavirüse karşı el birliği ile mücadele ettiklerini belirterek, "Buldan ilçemize gelen araçları dezenfekte ediyoruz. Araçları dezenfekte ederek ilçe halkımızı virüsten korunmasını hedef ediyoruz. Başta taksi, minibüs olmak üzere tüm araçlara bu hizmeti vermeye başladık. Dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA