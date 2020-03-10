DENİZLİ Bu mahallede 53 yıldır tapu yok
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DENİZLİ Bu mahallede 53 yıldır tapu yok - Haber
Derbent, Buldan, Güncel

DENİZLİ Bu mahallede 53 yıldır tapu yok

Bu mahallede 53 yıldır tapu yok DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Derbent Mahallesi, 1967 yılında baraj yapımı nedeniyle yerleşim yerinden 10 kilometre uzaklıktaki başka bir alana taşınmak zorunda kaldı.

10.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:59
DENİZLİ Bu mahallede 53 yıldır tapu yok

Bu mahallede 53 yıldır tapu yok DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Derbent Mahallesi, 1967 yılında baraj yapımı nedeniyle yerleşim yerinden 10 kilometre uzaklıktaki başka bir alana taşınmak zorunda kaldı. Taşınma işleminin ardından aradan geçen 53 yıla rağmen mahalle sakinleri tapularını alamadı. Tamamı tapusuz 90 evin bulunduğu ve 400 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşlar, tapularının kendilerine verilmesini istiyor. Buldan ilçesi Derbent Mahallesi'nde 1967 yılında sulama barajı yapımına karar verildi. Baraj yapım çalışmalarına başlanırken, Derbent Mahallesi'nin de 10 kilometre ileride başka bir arazi üzerine taşınması karara bağlandı. İstimlak bedellerini alan vatandaşlar, aralarında para toplayarak, Fatıma Bağcı'ya ait 46 dönümlük araziyi satın aldı. Ev ve ahırlarını belirlenen araziler üzerine inşa edilirken, Derbent Mahallesi de yeniden kurulmuş oldu. Ancak Bağcı'dan alınan tapunun devir teslim işlemleri çeşitli sebeplerle aksadı. Arazi sahibi Bağcı, daha sonra İzmir'e yerleşti. Bağcı ve eşi vefat edince arazinin hak sahibi bulunmadığından hazine arazisi olarak kayıtlara geçirildi. 90 evin bulunduğu 400 nüfuslu mahallede, vatandaşlar yaptıkları girişimlere ve aradan geçen 53 yıla rağmen tapularını alamadı. Cami, okul ve iş yerlerinin bulunduğu mahallede, herhangi bir ev ya da arsanın tapusu da bulunmuyor.

'DERBENT MAHALLESİ VAR ANCAK TAPUSU MAALESEF YOK'

Mahallede kahvehane işleten 64 yaşındaki Mustafa Akten, mahalle olarak tapu sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti. Mahallede ev ve arazi alım satımı yapılamadığını ifade eden Akten, "Okulumuz var, camimiz var, devletin her türlü kurum ve kuruluşu var. Ancak mahallenin tapusu yok. Herkes bu sorun nedeniyle mağdur. Yeni iş yeri açmak isteyenler, bu sıkıntı nedeniyle açamıyor. Vergimizi veriyoruz. Resmiyette Derbent Mahallesi var ancak tapusu maalesef yok. 53 yıldır burada tapu yok ve çok mağduruz. Mahalle arazisi, hazineye aktarılmış. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çözüm istiyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Aydın ise, "Kendimi bildim bileli tapumuz yok. Üzerinde evimizin bulunduğu arsa babaannemden babama ondan da bize kaldı. Resmiyette bir belgemiz yok ancak ev ve arsa sahibiyiz" diye konuştu.

DENİZLİ Bu mahallede 53 yıldır tapu yok

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

DENİZLİ Bu mahallede 53 yıldır tapu yok

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim Haber
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar James Jeffrey İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Demet Akalın Muhterem Nur Okan Bayülgen
Spor Tamer Tuna Berkay Şahin Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Radamel Falcao
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: DENİZLİ Bu mahallede 53 yıldır tapu yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 18:31:33. #1.15#