DENİZLİ BU DA LAVANTA TURİZMİ

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 3 yıl önce Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle 50 dekar alanda lavanta tarlası kuran Hüseyin Gündoğar (59), dağ başını adeta turizm merkezine çevirdi. Ekonomik değeriyle ön plana çıkan lavanta tarlaları, bir yandan da eşsiz manzarasıyla doğal fotoğraf stüdyosunu andırırken, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Evlenen genç çiftler fotoğraf çekimi için lavanta tarlalarını tercih ederken, turistler de eşsiz manzarayı görmek ve fotoğraflamak için bölgeye geliyor. Tarla sahibi Gündoğar, lavanta hasadından çok ziyaretçilerden de gelir sağlıyor.

Girişimci Hüseyin Gündoğar, 3 yıl önce tekstil atölyesini kapattıktan sonra eşi Sabiha Gündoğar'ın (55) isteği üzerine lavanta tarlası kurmak için harekete geçti. İlk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi'ne katılan Gündoğar çifti, aromatik bitkiler hakkında kurs aldı. Kursun ardından proje kapsamında Acıpayam ilçesinin kırsal Yukarı Mahalle Küme evler mevkisinde tarla satın alıp, lavanta fideleri dikti. Gündoğar çifti, şimdi 50 dekar alanda lavanta yetiştiriyor. Lavanta tarlasından bu yıl 40 ton yaş hasat beklediğini ifade eden Hüseyin Gündoğar, ürünün yaş ve kuru olmak üzere iki ayrı kalemde satıldığını belirtti. Yaş lavantanın kilosunun bu yıl 2.5 liradan, kurusunun ise 13 liradan satılmasının beklendiğini söyledi.

ZİYARETCİ GELİRİ, LAVANTA GELİRİNİ GEÇTİ

Acıpayam ilçesine 10 kilometre, Denizli'ye ise 65 kilometre mesafede bulunan dağ başını adeta turizm merkezine çeviren Hüseyin Gündoğar'ın oluşturduğu lavanta tarlası, ziyaretçi akınına uğruyor. Ekonomik değeriyle ön plana çıkan lavanta tarlaları, bir yandan da eşsiz manzarasıyla doğal fotoğraf stüdyosunu andırırken, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Evlenen genç çiftler fotoğraf çekimi için lavanta tarlalarını tercih ederken, yerli ve yabancı turistler de eşsiz manzarayı görmek ve fotoğraflamak için bölgeye geliyor. Lavanta tarlasının içine fotoğraf çektirmek isteyenler içinde salıncak, bisiklet, saman balyaları gibi dekoratif eşyalar yerleştiren Gündoğar, tarlaya girmek isteyenlerden kişi başına 5 lira, fotoğraf çektirmek isteyenlerden ise çekime göre para alıyor. Tarlasındaki ekonomik dengeyi yürütmek için girişlerden para aldığını ifade eden Gündoğar, lavanta hasadından çok ziyaretçilerden para kazandığını söyledi. Haziran ayının sonunda lavantaların açtığını, ağustos ayı sonunda da hasat yaptığını belirten Gündoğar, şimdiye kadar 5 bin kişinin üzerinde ziyaretçinin geldiğini, hafta sonları çok kalabalık olduğunu söyledi.

DAĞ BAŞINI TURİZM MERKEZİ YAPTI

Lavanta tarlasına ziyaretçilerin akın akın geldiğini ifade eden Hüseyin Gündoğar, Lavanta tarlasını kurarken üründen çok sanatsal boyutunu ortaya çıkarmak istedik. Tasarladığımız eşyalarla da bunu başardık. Burası kervan geçmez kuş uçmaz bir yerdi, şimdi ise yerli ve yabancı turistler akın akın geliyorlar. İstediğimizi burada başardık. Daha sezon başı olmasına rağmen 5 bin kişinin üzerinde ziyaretçi geldi. Tur otobüsleriyle gelen yabancı turistler çok beğeniyor. Burayı ayçiçeği ve gelinciklerle daha da genişletmeyi planlıyoruz. Lavanta ürününden daha çok ziyaretçilerden kazanıyoruz. Burayı turizme kazandırdığımız için çok mutluyuz dedi.

Eşi Sabiha Gündoğar ise, Lavantanın hayranıyım. Eşimde ben çok sevdiğim için bu işe girdi. Buranın böyle olacağını tahmin etmiştik. Güzel bir konsept oluşturduk, Herkes burayı görmeye geliyor diye konuştu.

'FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN ADETA BİR PLATO'

Lavanta tarlasına fotoğraf çektirmek için gelen ziyaretçilerden Ayşe Çetin, ilk kez geldiğini, hayran kaldığını, bol bol fotoğraf çektirdiğini, herkesin tarlayı görmesi gerektiğini söyledi. Nil Şanlı ise, Denizli'de lavanta tarlası olduğunu internetten duyunca geldiğini, çok beğendiğini söyledi. Lavanta tarlasında gelin ve damat fotoğrafları çeken fotoğrafçı İbrahim Güler de Özellikle yeni evlenen çiftler ve hamile kadınlar lavanta tarlasını tercih ediyor. Bizde ücretini ödeyip, çekimlerimizi yapıyoruz. Lavantalar arasında çok güzel ve keyifli çekimler ortaya çıkıyor. Güzel bir konsept oluşturulmuş, burası adeta açık bir plato haline gelmiş diye konuştu.

Kaynak: DHA