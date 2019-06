DENİZLİ Braille alfabeli havlu, bornoz ve nevresim üretildi

Braille alfabeli havlu, bornoz ve nevresim üretildi

DENİZLİ'de, tekstil firmasınca görme engelliler için üzerlerinde Braille alfabesiyle Türkçe ve İngilizce bilgilendirici metinlerin olduğu havlu, bornoz ve nevresim üretildi.

Denizli'de, tekstil firması tarafından 2017'de görme engelliler için sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Firmanın Ar-Ge birimince yapılan 1,5 yıllık çalışma sonrası görme engellilerin hayatını kolaylaştırabilmek için özel yapım havlu, bornoz ve nevresim üretildi. Üzerlerine Braille alfabesi ve karekod nakışla işlenerek, görme engellilerin ürünler hakkında bilgi sahibi olabilmesi sağlandı. Ürünlerin üzerinde rengi, türü, boyu, yıkama bilgileri Braille alfabesiyle yazılırken, karekod ile ürün bilgileri akıllı telefonlar aracılığıyla öğrenilebiliyor. Firmanın Ar-Ge Sorumlusu Ali Dildar ve Denizli Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Reşat Göcen ile dernek üyeleri, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyip, proje hakkında bilgi verdi.

'DÜNYADA İLK KEZ YAPILAN UYGULAMA'

Ürettikleri tekstil ürünlerinin görme engelli bireylere sosyal hayatta yardımcı olacağını belirten Ali Dildar, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, görme yetisini olmayan birey sayısı 36 milyon. Biz 'eşit, erişilebilir ve engelsiz yaşam' sloganıyla bu yola çıktık. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için hepimize sorumluluklar düşüyor. Biz de tekstil ürünlerimize Braille alfabesi ve karekod yerleştirerek görme engellilere yardımcı olmak istedik. Bu dünyada ilk kez yapılan bir uygulama. Ürünlerin ait bilgiler, görme engelliler tarafından kolayca öğrenilebiliyor. Ayrıca Anneler Günü, Sevgililer Günü gibi özel zamanlar için de Braille alfabesiyle yazılmış ürünler ürettik. İlerleyen dönemde çalışmalarımız üst giyim için de devam edecek" dedi.

'ÖRNEK OLACAK'

Denizli Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Göcen ise projenin tüm dünyada yaygınlaşmasını istediklerini kaydederek, "Engellilerin hayatın her alanına eşit bir şekilde erişebilmesi için mücadelemiz sürüyor. Proje danışmanlığını yaptığımız çalışma, Türkiye ve dünyaya örnek olacak. En büyük dileğimiz, giyimin diğer alanlarında ve hayatın her alanında üretilen her ürünün engellilerin kullanımına uygun halde piyasaya sunulması" diye konuştu.

Basın toplantısına katılan görme engellilerden Pınar Göcen de "Braille alfabesini çoğu görme engelli biliyor. Tekstil ürünlerinin üzerinde Braille alfabesi ile üretilmesi bizim için çok kullanışlı. Hangi renge sahip olduğu, ebatları ve nasıl yıkanacağına ilişkin bilgiler ürünlerin üzerinde yazıyor. Karekod ile de telefonlarımızla bilgi sahibi oluyoruz. Bir şeyleri seçebilmek, fark edebilmek her insanın hakkıdır. Bizim için bu çalışmayla engel olgusu da ortadan kalkıyor. Bu projenin yaygınlaşmasını bekliyoruz. Görme engellilerin hayatını oldukça kolaylaştırabilecek bir proje" dedi.

