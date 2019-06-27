DENİZLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmanın önünde bulunan 3 bin lira değerindeki bisiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Almanca öğretmeni Şahin Çelebi (30), dün saat 15.00 sıralarında, bisikletiyle Kuşpınar Mahallesi'nde oturan bir yakının evine ziyarete gitti. Bisikletini kilitlemeden apartmana giren Çelebi, yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıktığında bisikletini bıraktığı yerde bulamadı. Apartmandaki güvenlik kameralarını inceleyen Çelebi, 3 bin lira değerindeki bisikletinin kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındığını gördü. Çelebi'nin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin telefonla konuşarak apartmanın önüne geldiği, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra bisikleti alarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: DHA