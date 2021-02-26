Denizli Bilim Merkezi için imzalar atıldı

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde yapılması planlanan Denizli Bilim Merkezi'nin proje sözleşmesi, düzenlenen törenle imzalandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce TÜBİTAK tarafından Türkiye çapında yürütülen '4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı'na başvurarak, bünyesinde 100 kişilik planetaryumun (gezegen evi) da bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir bilim merkezi kurulması için çalışma başlattı. Projenin kabul edilmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK arasında Denizli Bilim Merkezi Proje Sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile davetliler katıldı.

'SANATIN, KÜLTÜRÜN VE BİLİMİN MERKEZİ OLACAK'Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, projeyle birlikte Denizli'ye bir bilim merkezi kazandıracaklarını belirtip, "Bu bilim merkezi başta gençlerimize, çocuklarımıza ve Denizli'de yaşayan herkese farklı bir ufuk açacak, temel oluşturacak. İnşallah katkılarınız ve gayretlerinizle Denizli'miz bir bilim merkezine kavuşmuş olacak" dedi. TÜBİTAK'la iş birliği yapmanın çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "TÜBİTAK, bilim çalışmalarıyla güven veren ve takdir toplayan bir kurumumuz. İnşallah bu bilim merkezimiz de aynı doğrultuda Denizli'mizde güzel bir ufuk açacaktır ve geleceğimize de katkı sağlayacağından şüphem yoktur. Burası hem sanatın hem kültürün hem de bilimin merkezi olacak" diye konuştu.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise sözleşmesini imzaladıkları Denizli Bilim Merkezi'nin Ege'nin ilk bilim merkezi olacağını söyledi. Başkan Zolan ile yürüttükleri sürecin önemli bir aşamasına geldiklerini anlatan Mandal, "Ülkemizin kısa vadede 2023, orta ve uzun vadede ise 2053 ve 2071 yıllarında önemli hedefleri var hem bölgesel hem küresel lider olma boyutunda. Bunların olabilmesinin en önemli bileşeni insan kaynağı. Artık ülkemiz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, tasarlayan ve bunu da sadece bilinen teknolojilerle değil, yenilikçi yani bilim temelli teknolojilerle yapacak. Bunun için de olmazsa olmaz en önemli varlığımız, elimizdeki insanımız. Onların bu konuda daha da yetkinliklerinin artırılması bilim ve teknoloji tabanlı yetiştirilmesinde biz de TÜBİTAK olarak belediyelerimizle birlikte bu sürece katkı veriyoruz. Bilim merkezi sadece müze gibi seyredilen bir yer değil, öğrencilerin etkileşimli bir şekilde kendilerini tanımaları, hayallerini gerçekleştirmeleri, tasarlamaları ve üretmeleri için bir araç" dedi.MERKEZ 2023'TE TAMAMLANACAK, EKİM 2021'DE İSE 6 ATÖLYE AKTİF OLACAKHedeflerinin Nisan 2023'de bilim merkezini bitirmek olduğunu kaydeden Mandal, "Burada 1800 metrekare sergi alanımız, 600 metrekare kadar da atölyelerimiz var. Gençlerimizin de hızlı bir şekilde burada bulunmalarını istiyoruz. O doğrultuda hızlı bir şekilde çalışacağız ve başlayacak olan 2021- 2022 eğitim- öğretim yılında, yani 2021 yılı ekim ayında 6 tane atölyemizi inşallah açmış olacağız. 2023 yılında tümünün bitirilmesi hedeflenirken, ekim ayından itibaren de öğrencilerimiz burada tasarım atölyesi, robotik kodlama atölyesi, temel bilimler atölyesi, havacılık, uzay ve şu anda üzerinde çalıştığımız 1- 2 atölye olmak üzere toplam 6 atölyede çalışmaya başlayacaklar. İnşallah burası hafta içinde ve hafta sonunda her yaş gurubunca yoğun bir şekilde kullanılır bir hale gelecek" dedi.

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı. Başkan Zolan ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal bir süre tesisi inceleyerek, planeteryumda eğitici video izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT