DENİZLİ BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, karşıdan gelen belediye otobüsüne çarptı. Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kazanın otobüsteki kamera tarafından kaydedildi.

Dün saat 18.00 sıralarında, ehliyetsiz sürücü Berkay Gider (20), kullandığı 20 AAG 396 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini Emek Caddesi'nde kaybetti. Otomobil savrulup, karşıdan gelen Himmet Akın yönetimindeki 20 BL 365 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazada emniyet kemeri takılı olmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Gider ile yanındaki arkadaşı Eralp Akıncı (26) ağır yaralandı. Belediye otobüsünde bulunan yolcular, uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahesinin ardından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Kaza anının otobüsteki kamera tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkıp, savrularak belediye otobüsüne çarpması yer aldı.

Kaynak: DHA