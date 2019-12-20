Denizli Başsavcısı Yılmaz, Sivas Adliyesini ziyaret etti

20.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:08

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Sivas Adalet Sarayını ziyaret etti.



Bir dönem Sivas'ta da cumhuriyet savcısı olarak da görev yapan Yılmaz, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya ve Başsavcı Vekili Taner Güngör ile bir araya geldi.



Yılmaz, Başsavcı Uğurlu'ya görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Uğurlu da nazik ziyaretlerinden dolayı Ergül Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA