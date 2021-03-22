Denizli Basket zirveyi yakaladı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde tutuk başladığı sezonda son haftalarda müthiş bir çıkış yapan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, üst üste 8'inci galibiyetini evinde en önemli rakiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-70 yenerek aldı, şampiyonluk yarışında lider Samsunspor'u yakaladı. 23 haftada 15 galibiyete ulaşıp zirveye ortak olan Denizli temsilcisi kalan 7 maçta tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için finallere çıkacak. Denizli Basket, son 7 haftada Bornova Belediyespor (D), Kocaeli BŞB Kağıtspor, Balıkesir BŞB (D), Samsunspor, Finalspor (D), İstanbul Basket ve Düzcespor'la (D) karşılaşıp şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdırmaya çalışacak.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı