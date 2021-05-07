Denizli Basket yarın şampiyonluk kupasını almak için sahaya çıkacak

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yarın şampiyonluk kupasını almak için sahaya çıkacak.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yarın şampiyonluk kupasını almak için sahaya çıkacak.

Kulüp Başkanı Veli Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Basketbol Ligi'nden şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen takımlarının, sezonu yarın saat 14.00'te Global Connect Düzce Travel deplasmanında tamamlayacağını belirtti.

Denizli ekibinin son maçı iç sahada oynayıp kupa törenini evinde yapma teklifine sonuç alamadığını bildiren Deveciler, tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Yarın şampiyonluk kupasını almak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Deveciler, "TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak maçı ve kupa törenimizi tüm Denizlililer ekranlardan takip edebilirler." dedi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 1. Ligi 29. hafta mücadelesinde Nadir Gold İstanbul Basket'i 87-63 yenerek bitime 1 hafta kala ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu