Denizli Basket'te Deveciler'den birlik çağrısı

Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 7 hafta kala zirve ortağı olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Başkan Veli Deveciler, kente tek yürek olma çağrısı yaptı.

Denizli'yi tarihte ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne taşıma hedefinde olan Merkezefendi'de Başkan Deveciler, "Ligde kalan 7 maçta birbirinden zor maçlar. Bir anlık rehavet bizi yakar" diye konuştu. Cumartesi günü İzmir deplasmanında oynayacağı Bornova Belediyespor maçı hazırlıkları devam eden Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler, ligin boyunun kısaldığını ve kalan 7 maçında birbirinden zor olduğunu ifade etti. Deveciler, "Zor bir haftayı kazanarak geçtiğimiz için mutluyuz. Fakat bu maçtan dersler alarak çıktık. Ligde her takım maçlara çok iyi hazırlanıyor ve bir anlık konsantrasyon kaybı, telafisi güç sonuçlara yol açıyor. Bu hafta Cumartesi günü deplasmanda Bornova ile oynayacağız. Çok tempolu oynayan, iyi oyuncuları ve başarılı teknik ekibiyle İzmir'de her takımı yenecek bir takım Bornova Belediye. Çok dikkatli olmamız gereken bir maç. Umarım bir sorun yaşanmadan maçımız oynar ve kazanırız. Zor, 7 tane maçımız var. Her birini aynı ciddiyetle oynayıp çalışmalarımızın karşılığını almalıyız. Süper Lig için mücadelenin son haftaya kadar süreceğini düşünüyoruz. Umarım şehrin desteğiyle sevinen taraf biz oluruz" dediDENİZLİ TEK YÜREK OLMALIDenizli şehrinin takıma sahip çıkmasının gerektiğini de ifade eden Veli Deveciler, "Tüm Denizli takımımızı takip ediyor. Bu kadar yaklaşmışken bize verecekleri destek her şeyden daha önemli. Oyuncularımızın bunu hissetmesi, onların şampiyonluk inancını bir kat daha artıracaktır. Denizli şehri bu zor günlerde birlik içinde bir şey yapacaksa şimdi tam zamanıdır. Denizli'nin ne kadar özel bir şehir olduğunu göstermek için elimizdeki bu fırsatı kaçırmayalım. Herkesin imrenerek baktığı basketbol takımımıza hak ettiği desteği verelim" ifadelerini kullandı.- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı