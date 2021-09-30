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Denizli Basket'te Başkan Deveciler iddialı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizli Basket'te Başkan Deveciler iddialı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında pazar günü saat 18.00'de Denizli'de Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te başkan Veli Deveciler açıklamalarda bulundu.

DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında pazar günü saat 18.00'de Denizli'de Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te başkan Veli Deveciler açıklamalarda bulundu. Güçlü bir takımla oynayacaklarını ifade eden Başkan Deveciler, "Tüm Denizlilileri bu harika takımı ve güzel mücadeleyi izlemeleri için maça davet ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve her şeyin üstesinden gelebiliriz" dedi.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Anadolu Efes'e uzatma sonunda 94-93 mağlup olmasına rağmen takımın çok iyi bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Deveciler, "Anadolu Efes maçını kaybederek lige başladık. Baştan sona mücadelenin hiç bitmediği, uzatmalara giden maçta, galibi son top belirledi. Rakibimiz son Euroleague ve ING Basketbol Ligi şampiyonu olmasına rağmen aynı kalitede basketbol oynadık. Tüm Türkiye, lige yeni çıkmış takımımızın başarısı ve mücadelesinden bahsetti. Gelecek maçlar için takımımızın neler yapabileceğini biliyoruz. Birbirinden zorlu rakiplere karşı aynı kaliteli basketbolu oynamak istiyoruz. Bu bize başarıyı getirecektir" diye konuştu.

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Frutti Extra Bursaspor İLE karşılaşacaklarını ve rakiplerinin çok başarılı olduğunu ifade eden Deveciler, "Rakibimiz çok başarılı, geçen sene Avrupa'da oynamış bir organizasyon. Güçlü bir takımla oynayacağız. İsteğimiz iyi oynayıp kazanmak. Üstelik, Denizli tarihindeki ilk Basketbol Süper Ligi karşılaşması olacak. Seyircimiz de uzun bir aradan sonra bizlerle olacak. Salonumuzda tüm hazırlıklarımız tamam. Takımımız hafta boyunca çok iyi çalıştı. Tüm Denizlilileri bu harika takımı ve güzel mücadeleyi izlemeleri için maça davet ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve her şeyin üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı.


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Haber: Denizli Basket'te Başkan Deveciler iddialı - Haberler Spor
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