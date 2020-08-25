Denizli Basket ligler için Tahkim'e gitti BASKETBOL Federasyonu tarafından 3 milyon TL tutarındaki teminat mektubunu veremediği gerekçesiyle ING Basketbol Süper Ligi'ne (BSL) son anda alınmayıp, Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) kalan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in tepkisi sürüyor.

BASKETBOL Federasyonu tarafından 3 milyon TL tutarındaki teminat mektubunu veremediği gerekçesiyle ING Basketbol Süper Ligi'ne (BSL) son anda alınmayıp, Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) kalan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in tepkisi sürüyor. Daha önce lige katılım başvurusunu yapıp idari evraklarını tamamlayan Denizli temsilcisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na tedbirli olarak başvurarak basketbol liglerinde dün yapılan kura çekiminin iptalini ve liglerin durdurulmasını istedi. Merkezefendi Bld Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, "Kamuoyu yanıltılıyor. Kulübümüz 3 milyon değil 10 milyon TL de teminat gösterir. Yeter ki tüm işlemler doğru ve hukuki olsun" diye konuştu.

Veli Deveciler, "İtirazımızı yaptık. Çünkü hukuksuzluk var. Kulübümüzün hakkı yenmiştir. Ligde bir takım eksik. Süper Lig'in eksik oynanması Türkiye'ye reva değildir. Federasyon sınıfta kalmıştır. TBL'de geçen sezon Petkimspor lider, Fethiye Belediye ikinci ve Merkezefendi Basket üçüncü sırada iken salgın nedeniyle lig tescil edildi. 30 Haziran'da TBF yönetimi Bakırköy Basket'i ligden düşürdü. 29 Temmuz'da yaptığı resmi açıklamada ligin bir takım eksik olduğunu ve 14 Ağustos'a kadar talep eden kulüplerin başvuru yapabileceğini duyurdu. 13 Ağustos'ta başvuru süresi dolmadan bir gün önce Petkim'i lige aldılar. 14 Ağustos'ta biz Süper Lig'e alınmak için müracaat ettik. 19 Ağustos'ta Bandırma Basket'in çekilmesiyle 20 Ağustos'ta Basketbol Federasyonu yetkililerince lige davet edildik" dedi.Bu süreçte TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile de telefonda birkaç kez görüştüklerini, lige katıldıkları için tebrik aldıklarını belirten Veli Deveciler, "21 Ağustos'ta teminat mektubu için başvuru yaptık fakat dernek olduğumuz için işlemler uzadı. Bu nedenle bir yönetici arkadaşımız şahsi olarak başvuru yaptı. Durumu federasyona da bildirdik. Apar topar başvuru yapmamız istendiği için evrakların cuma gününe yetişmeyeceğini anlattık. Federasyon Başkanı Türkoğlu ile yaptığım telefon görüşmesinde kura çekimine katılacağımız söylendi. Akşam saat 18.30'da birtakım evrakları hazırlamamız istendi. Bankaların kapalı olduğunu hatırlattık ve tüm evrakları pazartesi günü verebileceğimizi söyledik. Saat 20.00'de başvurumuzun reddedildiğini ilan ettiler. Madem eksiğimiz vardı bunun için neden son güne kadar beklendi. Birkaç saat içinde bankalar kapalıyken 3 milyon TL teminat nasıl bulunur. Bize süre verip beklemeden fikstür çektiler" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA