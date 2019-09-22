Denizli Basket, Konyaspor'u 76-52 mağlup etti

22.09.2019 16:57

Bir otel tarafından gerçekleştirilen turnuvanın son gününde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol, Konyaspor'u 76-52 mağlup etti. Sezona hazır olduğunu gösterdi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, üstünlüğü de eline aldı. Çeyreğin ilk yarısında ayağından sakatlanan Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu İbrahim Yıldırım, oyuna devam edemedi. İlk çeyrek 23-17 Merkezefendi önde tamamladı. İkinci çeyreğin ilk dakikalarında pota altındaki pozisyon sonucu sakatlık yaşayan Konyaspor'dan Berkay Sinirlioğlu da oyuna devam edemedi. İlk çeyrekteki üstünlüğünü sakatlıklardan sonra zorlanmadan koruyan Merkezefendi, çeyreği 39-29 önde tamamladı. İkinci yarıda Konyaspor hem eksikler hem de yapılan düzensiz şut tercihleriyle oyundan düşmeye başladı. Farkı daha da açan Merkezefendi karşılaşmadan 76-52 rahat bir galibiyetle ayrıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA