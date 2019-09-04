Denizli Basket'in yabancı oyuncuları iddialı konuştu

04.09.2019 17:47

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımında iki yeni transfer DaVonteLacy ve Mishula yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. DaVonteLacy ve Mishula Türkiye'ye başarılı olmak için geldiklerini söyledi.



Bu sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Denizli Basket'te hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Takımın yeni transferlerinden DaVonteLacy sezon öncesi yaptığı açıklamada başarıyı yakalayacaklarına inandığını söyleyerek, "Türkiye geldiğim için oldukça memnunum. Denizli ve Türkiye'den, yemeklerden oldukça memnunum. İyi bir stadımız var. Daha önce Türkiye'de bulunmadım. Ancak televizyondan gördüğüm kadarıyla Türk takımları hakkında bilgiye sahibim. Türk basketbolu hakkında güzel düşüncelere sahibim" dedi.



Öte yandan Ukrayna Milli Takım formasını giyen ve A Milli Basketbol takımına karşı mücadele eden Mishula ise "Denizli'de olmaktan oldukça mutluyum. Teknik ekipten, kulüpten ve salonumuzdan memnunum. Türkiye geleli 4-5 gün oldu. Türk basketbolu hakkında pek fazla bilgiye sahip değilim. Türkiye Milli Takımı'na karşı 3 defa oynadım. Buradaki basketbola ilgiden oldukça memnunum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA