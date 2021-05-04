Denizli Basket'in şampiyonluğu kente armağan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli Basket'in şampiyonluğu kente armağan

Denizli Basket'in şampiyonluğu kente armağan
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'ni lider bitirmeyi garantileyip yeni sezon öncesi ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Asbaşkan Veli Tefenlili, şampiyonluğu kente armağan ettiklerini söyledi.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'ni lider bitirmeyi garantileyip yeni sezon öncesi ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Asbaşkan Veli Tefenlili, şampiyonluğu kente armağan ettiklerini söyledi. Futbolda Denizlispor'un Süper Lig'den düşmesine üzülen kent, aynı hafta sonu Denizli Basket'i tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşırken Tefenlili, hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını belirtti. Sezon başında lige alınma hayali son anda gerçekleşmeyen Denizli temsilcisi, şampiyon olarak hedefine ulaşmanın gururunu yaşarken, Veli Tefenlili, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini vurguladı.

Tefenlili, "Öncelikle şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz, sevinçliyiz. İki yıldır tüm kulüp olarak gecemizi gündüzümüze katarak bu başarının sağlanması için el birliği ile mücadele ettik. Sonunda da karşılığını şampiyon olarak aldık. Bunun hazzı parayla pulla ölçülemeyecek kadar büyük. Denizli olarak şampiyon olup kentimizin ismini ülke çapında duyurmak bizi oldukça gururlandırdı. Bu onur ve gurur tüm Denizli'nin, şampiyonluğumuzu tüm Denizli halkına armağan ediyoruz" dedi.

SÜPER LİG'DE KALICI OLACAKVeli Tefenlili kulüp olarak gelecekle ilgili planlarını da anlatırken, "Amacımız ING Basketbol Süper Ligi'nde öncelikle kalıcı olmak ve Avrupa kupalarına katılarak, Denizli'de Avrupa takımlarını ağırlamak. Ayrıca yarışmacı bir takım kurmak istiyoruz. Altyapı sistemimizi kuracağız. En alt yaş kategorisinden itibaren basketbola gönül vermiş yetenekli oyuncuları ortaya çıkararak, onları A takımda oynayacak seviyeye getirmek istiyoruz. Altyapı bizim için çok önemli" şeklinde konuştu."Buradan yetişecek oyuncular öncelikle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e, daha sonra da inşallah Türk basketboluna hizmet verecekler" diyen Tefenlili, "Seneye Süper Lig'de mücadele ederken, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımları Denizlili basketbolseverlerle buluşturacağız. Taraftarlarımıza bol galibiyetli, güzel maçlar izlettirmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize bu gururu yaşatan oyuncularımıza inansın, güvensin ve destek olmaya devam etsin. Kentin ismini başarılarımızla duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor
Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon yaşıyor
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli Basket'in şampiyonluğu kente armağan - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:58:16. #1.14#

title