Denizli Basket'in başarısı ekip işi
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Denizli Basket'in başarısı ekip işi

Denizli Basket'in başarısı ekip işi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde en yakın rakibi Samsunspor'u yenip bitime 3 maç kala ING Basketbol Süper Ligi'nin kapısını ardına kadar aralayan lider Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Asbaşkan Veli Tefenlili, "Çok az kaldı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde en yakın rakibi Samsunspor'u yenip bitime 3 maç kala ING Basketbol Süper Ligi'nin kapısını ardına kadar aralayan lider Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Asbaşkan Veli Tefenlili, "Çok az kaldı. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Bunu da Denizli halkıyla beraber başaracağız. Sezon sonu şampiyonluk kupasını birlikte kaldıracağız" dedi. Kalan 3 maçının 2'sini kazansa dahi rakibi Samsunspor 3'te 3 bile yapsa şampiyonluğa ulaşacak Denizli temsilcisinde Tefenlili, "Hedefimize ulaşacağız. Bu Denizli tarihinde bir ilk olacak. Kadromuzu kurarken hedefi şampiyonluk olarak belirledik. Yürüyüşümüz de o yolda devam ediyor" dedi.

Tefenlili, "Sezon başından bu yana desteklerinden dolayı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a, sayın Valimize, sayın Büyükşehir Belediye başkanımıza, diğer partilerin il başkanlarına da teşekkür ederim. Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a ayrıca teşekkür ederiz. Takımın şu anda geldiği noktada kendisinin emekleri büyük. Başkan Doğan her konuda yanımızda. Denizli halkı da bizlerle birlikte. Biz bu şehrin takımıyız" diye konuştu."Biz planlarımızı 3-4 sene üzerine yaptık" diyen Tefenlili, "Hedefimiz sadece Süper Lig'e çıkıp orada oynayıp geri dönmek değil. Biz orada hedefimizi Avrupa'da kupalar olarak belirledik. Ciddi anlamda Denizli'ye çok iyi Avrupa takımlarını getireceğiz. Burada Denizli halkına bunları seyrettireceğiz. Bunları da bu ekibimizle, bu oyuncularımızla, bu hocamızla beraber yapacağız. Denizli halkı bize inanıyor ve güveniyor. Hep birlikte başaracağız. Sezon sonu şampiyonluk kupasını birlikte kaldıracağız" açıklamalarını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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