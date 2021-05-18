Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice'den şampiyonluk değerlendirmesi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice'den şampiyonluk değerlendirmesi Açıklaması

Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice'den şampiyonluk değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayıp gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Genel Menajeri Evren Yenice, başarılara imza atacak bir takım oluşturacaklarını kaydetti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayıp gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Genel Menajeri Evren Yenice, başarılara imza atacak bir takım oluşturacaklarını kaydetti.

Yenice, yaptığı yazılı açıklamada, kurulduktan sonra 3 yıl içinde Süper Lig'e yükseldiklerini belirterek, bu başarı hikayesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Zor bir sezonu şampiyonlukla taçlandırdıklarını dile getiren Yenice, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz ve başarılara imza atacak bir takım oluşturacağız. İyi bir kadro kurup, lige renk katmayı planlıyoruz. Her bölgeye oyuncu arıyoruz. Kadroda iyi oyuncular var ama bu kadroyu güçlendirmek gerekiyor. Süper Lig, farklı bir kulvar. İnce eleyip sık dokuyacağız. Hata da yapmak istemiyoruz. İnşallah en iyi oyuncuları alıp, takımımıza güç katacak oyuncularla Süper Lig'e iyi giriş yapmak istiyoruz."

Şampiyonluğun Denizli için ne kadar önemli olduğu bildiklerini aktaran Yenice, hedeflerinin kentin ismini uluslararası arenada duyurmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Süper Lig'den Netflix bombası! Yayın ihalesi için masaya oturulacak
Süper Lig'den Netflix bombası! Yayın ihalesi için masaya oturulacak
Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor
Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor
Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı
Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Necati Şaşmaz Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Muslera Ozan Tufan Adem Büyük Cenk Tosun Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice'den şampiyonluk değerlendirmesi Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 16:23:19. #1.13#

title