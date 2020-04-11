DENİZLİ Basın mensupları, sokak hayvanlarını besledi Basın mensupları, sokak hayvanlarını beslediDENİZLİ'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar, sokak hayvanları dışında boş kaldı.

Basın mensupları, sokak hayvanlarını besledi

DENİZLİ'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar, sokak hayvanları dışında boş kaldı. Kentte görev yapan basın mensupları, apartmandan vatandaşların sepetle uzattıkları yiyeceklerle sokaklardaki kedi ve köpekleri besledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak' ta sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Denizli'deki işlek cadde sokak ve meydanlar bomboş kaldı. Kentteki cadde ve sokaklar yalnızca sokak hayvanlarına kaldı. Sessizliğe bürünen sokaklardaki kedi ve köpeklerin kaldırımlarda rahatça uyuduğu görüldü.

HAYVANSEVER VE BASIN MENSUPLARINDAN İŞ BİRLİĞİ

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda esnaf tarafından gıda ihtiyaçları karşılanan sokak hayvanları için çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Hayvanları beslemek isteyen vatandaşlar, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iş birliği içerisine girdi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan Ateş Er, hayvanları beslemek için Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerinden yardım istedi. Er, üçüncü kattaki evinden sokak hayvanları için sepetle aşağıya yiyecek uzattı. DHA Muhabiri Ramazan Çetin, sepette bulunan mamaları alarak bulvar üzerinde bulunan köpekleri besledi.

Yasak nedeniyle evinden çıkmadığını belirten hayvansever Er, hayvanları beslemek için kendilerine yardımcı olan DHA muhabirlerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA