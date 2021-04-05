Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan'dan 5 Nisan Avukatlar Günü açıklaması Açıklaması

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, yargı reformunun ülke için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu, Türkiye Cumhuriyetinin önünü her alanda açacağını söyledi.

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, yargı reformunun ülke için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu, Türkiye Cumhuriyetinin önünü her alanda açacağını söyledi.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Denizli Valiliği önünde tören düzenlendi.

İlhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlhan, törende yaptığı konuşmada, güvenilir yargının vazgeçilmez unsurlarından birinin etkili bir savunma gücünün varlığı olduğunu, avukatın yargı mekanizmasının sacayağı olduğunu belirtti.

Adil bir yargılama için sadece bilgili, yetenekli, güvenilir hakimlere değil hukukun üstünlüğüne inanmış dürüst ve cesur avukatlara da ihtiyaç olduğunu ifade eden İlhan, şunları söyledi:

"Çünkü savunma, demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin en büyük güvencesidir. Savunma kutsaldır, günü geldiğinde herkesin savunmaya ihtiyacı olacaktır. Hukuk devletinin temeli bağımsız yargı, bağımsız yargının istisnasız koşulu da savunmadır. Demokrasinin, hukuk devletinin ve bağımsız yargının varlığı yalnızca avukatlarının etkinliğinin artırılması ile mümkündür. Ülkemiz için 'yargı reformu' kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bağımsız yargı, tarafsız adalet ilkeleri ve objektif ölçütlerle hukukun üstünlüğüne dayanmalıdır. Toplumun vicdanına dayalı, evrensel hukuk normları göz önünde bulundurularak, birtakım zümrelere ya da kişilere göre düzenlenmemiş, günümüz koşullarına uygun bir reform, Türkiye Cumhuriyeti'nin önünü her alanda açacaktır."

Salgın nedeniyle meslektaşlarının ekonomik sorunlar ile boğuşurken yaşadıkları sorunlara her gün bir yenisinin eklendiğini anlatan İlhan, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ertelenen baro genel kurulunu yargıya taşıdıklarını, mahkemeden genel kurulun yapılması yönünde karar çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve avukatlar katıldı.

Törenin ardından avukatlar, hayatını kaybeden meslektaşlarının mezarlarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu