Bakan Zeybekci, Kurdaki Dalgalanma İle İlgili: 10 Günde Rahatladığımızı Göreceksiniz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayi Odası'nı ziyaret edip, dalgalı kurla ilgili açıklamalar yaptı.

Zeybekci, "Türk lirasının değeri, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor, kabul edilesi değil bu. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz." dedi.

"10 GÜN SONRA RAHATLADIĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ"

Türkiye'nin kurla ilgili spekülasyon yaşadığını belirten Zeybekci şöyle devam etti: "Yaşadığımız bu. Türk lirasının değeri, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Kabul edilesi değil bu. Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim ona, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz. Türkiye'deki kurumlar ve kuruluşların ellerinde yeterince güçlü enstrümanları vardır. Müdahale edebilme kabiliyetleri son derece yüksektir. Ekonomimize kalıcı hasır bırakmadan gereği yapılır."

"TÜRK LİRASININ DEĞERİ OLMASI GEREKEN YERE GELECEK"

Türk lirasının değer kaybıyla ilgili de konuşan Zeybekci, "Şunu söylemek yanlış olur; 'Türkiye'de kurun, TL'nin, 1 kuruşluk değer düşmesi durumunda, Türkiye'nin toplam kaybı 1.5 milyar TL'dir.' Bu matematik anlamında teoride doğrudur ama realite anlamında doğru değildir. Defter kapanmadı çünkü, yani dükkanı tavsiye edip de defteri kapatıp da en sonunda hesapları ödeyip de bu noktaya gelmedik. Yaşanan dalgalanma nasıl ki 4.90'lara çıktı bu kadar zarar oluşmadıysa, 3.70'lere indi bu kadar gelir de oluşmadı. Bu dalgalanma dalga boyu gittikçe küçülecek sonra belirli bir bant aralığına gelecek. Ondan sonra Türkiye ekonomisi biraz önce saydığımız o realitelerine uygun bir şekilde Türk lirasının değeri oturacak ve olması gereken yere gelecek" dedi.

"BU KADAR İYİYİZ BİZİ KİM DÖVÜYOR"

Enflasyonla mücadeleyi asla ihmal etmeyeceklerini belirten Zeybekci, "Enflasyonla mücadele bizim için vazgeçilemezdir. Bütçe disiplininden asla vazgeçmeden, geçen yıl yüzde 1.5 bütçe açığıyla Avrupa Birliği'nin tamamından iyiyiz. Diyeceksiniz ki 'Bu kadar iyiyiz bizi kim dövüyor' bütçe açığında. Yabancı finansman ihtiyacı duyduğumuz cari açıkta yüzde 4.2'deyiz, bu da sürdürülebilir bir cari açıktır. Bütün bunları böyle bir ortamda başararak gelen bir Türkiye'nin şu andaki bütün yaşadıklarımızı geçiştirmesi mutlaktır. Söylemlerimizde geri adım attığımız mevzu bahis değildir" diye konuştu.