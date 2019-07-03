DENİZLİ Bağbaşı Yaylası'nda serinlik keyfi

Bağbaşı Yaylası'nda serinlik keyfi

Denizli'de 1400 metre yükseklikteki Bağbaşı Yaylası, yaz mevsimi ile birlikte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşların akınına uğruyor. Doğal güzelliği, eşsiz manzarası ve serin atmosferiyle ilgi odağı haline gelen yayla, misafirlerini kendine hayran bırakıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında hizmete açtığı tesisi 'Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası', yılın 4 mevsimi yoğun ilgi görüyor. Bağbaşı Yaylası'ndaki tesis, özellikle hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte şehir içi ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Kent merkezinde de aşırı sıcaktan bunalanlar, teleferikle Bağbaşı Yaylası'na çıkıp, 1400 metre rakımda serinlemenin keyfini yaşıyor. Bağbaşı Yaylası'na çıkan vatandaşlar, gönüllerince zaman geçirmenin yanı sıra burada kendileri için hazırlanan bungalov evlerde ve çadırlarda konaklama imkanı buluyor. Yayla havası alarak doğa ile iç içe olan vatandaşlar, sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkarıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, bölgenin yayla turizminin merkezilerinden biri olduğunu söyledi. Yazın sıcaktan bulanların, kışın ise kar görmek isteyenlerin tercihi haline gelen yaylanın kente kazandırdıkları en büyük projelerden biri olduğunu kaydeden Zolan, Tesisimiz alternatif turizm anlamında şehrimize yeni bir soluk getirdi. Teleferik ve Bağbaşı Yaylamız, 4 mevsim cazibe merkezi haline geldi. Ben tüm vatandaşlarımızı mutlaka tesisimizi görmeye, bu sıcak yaz günlerinde serin yayla havası almaya davet ediyorum dedi.

ZİYARETÇİLER HAYRAN

Sivas'tan gezi için Denizli'ye geldiğini belirten Sebile Yılmaz, bölgeyi çok beğendiğini ifade ederek, Teleferik güzel, 1400 metre yukarıya çıktık. Tesisler çok güzel temiz. Ben çok beğendim. Doğal güzelliğine hayran kaldım. Sıcak havadan kaçıp dinlenmek için oldukça elverişli bir yer diye konuştu. Muğla'nın Bodrum ilçesinden kente ziyarete gelen Şükran Argın ise, Burayı çok beğendim, havası çok temiz. Bodrumluları da buraya bekliyorum. Yeme-içme alanları, piknik alanları, teleferik hepsi çok güzel. Herkesi buraya davet ediyorum dedi.

Kaynak: DHA