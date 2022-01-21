Denizli, Aydın ve Manisa'da karne heyecanı

DENİZLİ (AA) - Denizli, Aydın ve Manisa'da öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Denizli'de 793 resmi ve özel okuldaki 10 bin 226 derslikte 188 bin 5 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Hilmi Özcan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne törenine katılan Vali Ali Fuat Atik, öğrencilerden tatilde kitap okumayı ihmal etmemelerini istedi.

Aydın'da da ilk ve orta öğretimdeki 185 bin 125 öğrenci karnelerini aldı.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Hüseyin Aksoy, birinci dönemi olumsuzluk yaşanmadan tamamlandıklarını söyledi.

İkinci dönemde de aynı hassasiyetle eğitim ve öğretime devam edebilmeyi temenni ettiklerini dile getiren Aksoy, "Çocuklarımızın tatili iyi değerlendirmelerini, dinlenmelerini, fırsat buldukça da kitap okumalarını istiyoruz. İkinci döneme daha zinde şekilde gelmelerini bekliyoruz." dedi.

Töreni şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adını taşıyan okulda yaptıklarına dikkat çeken Aksoy, bu vesileyle tüm şehitleri saygıyla andıklarını kaydetti.

Öğrenciler karnelerini ve hediyelerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Teşekkür Belgesi alan Sena Doğanoğlu, ikinci dönem sonunda Takdir Belgesi almak için daha çok ders çalışacağını söyledi.

Asude Barut da tatili ders çalışarak geçireceğini belirterek, "Kitap okuyacağım ve notlarım pekiyi olacak." dedi.

Törene Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş katıldı.

Manisa'da ise 1091 okulda 258 bin 944 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu ve Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenlerine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.