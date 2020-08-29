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DENİZLİ Ay çekirdeği yüz güldürdü

Ay çekirdeği yüz güldürdüTÜRKİYE'nin önemli ay çekirdeği üretim merkezlerinden olan Denizli'de çiftçilerin hasat telaşı başladı.

29.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:18

Ay çekirdeği yüz güldürdü

TÜRKİYE'nin önemli ay çekirdeği üretim merkezlerinden olan Denizli'de çiftçilerin hasat telaşı başladı. 20 bin ton rekolte beklenen kentte kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü.

Denizli'de 'İnegöl Alası' cinsi ay çekirdeği hasadı başladı. Türkiye'de ay çekirdeği üretiminde önemli bir yer tutan Denizli'de, çiftçiler yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri ürünlerinin hasat etmenin sevincini yaşadı. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren çiftçiler, bıçaklarla ay çekirdeklerini topluyor. Ay çekirdekleri, daha sonra tarlaya giren traktöre bağlı patoz ile koçanından ayrıştırılıyor. Çiftçiler, hasat edilen çekirdeklerini güneşte kurutmaya bırakıyor. Kalitesi için özenle kurutulması gereken çekirdekler, boş tarım arazileri üzerinde dökülüp seriliyor. 3 gün boyunca güneşte kurutulan çekirdekler, çiftçiler tarafından belirli süreler arasında itinayla karıştırılıyor.

250 MİLYON TL GELİR BEKLENTİSİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli'nin Türkiye'deki önemli ay çekirdeği üretim merkezlerinden birisi olduğunu belirtti. Üretim alanlarının bu yıl artış gösterdiğini kaydeden Erkaya, "Denizli genelinde yaklaşık 140 bin dekar alanda 20 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Ay çekirdeği üretiminin ilimiz ekonomisine yaklaşık 250 milyon TL katkı sağlamasını bekliyoruz. Kuruyemiş sektörümüzün bu ürünü işleyip iç piyasaya satması ve ihraç etmesi ile bu rakamlar daha da yükselecektir. Önümüzdeki yıllarda Baklan ve Tavas ovalarında ekim nöbeti uygulamaları ile çerezlik ayçiçeği üretiminde verim, kalite ve rekolte anlamında devamlılığı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

ÜRETİCİ KALİTE VE REKOLTEDEN MEMNUN

Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde ay çekirdeği üreticisi Turgut Atan, 400 dönüm arazi üzerinde üretim yaptığını 120 ton rekolte beklediğini söyledi. Kalite ve fiyattan memnun olduklarını kaydeden Atan, "Denizli son yıllarda ay çekirdeği üretiminde söz sahibi bir kent olmaya başladı. Hasat işlemi yaklaşık 1 ay boyunca devam ediyor. Tavas'ta 15-20 bin ton rekolte bekleniyor. Çekirdeğin kilosu kalitesine göre 13-15 lira arasında değişiyor. Üreticiler fiyattan memnun" diye konuştu.

OKUYABİLMEK İÇİN AY ÇEKİRDEĞİ TOPLUYORLAR

Aydın'ın Karacasu ilçesinden gelen tarım işçisi Aynur Bahçe, lise öğrenişi olduğunu ve okul harçlığını çıkarmak için tarlalarda çalıştığını söyledi. Saat 05.00'te tarlaya girerek mesaiye başladıklarını ifade eden Bahçe, "Bıçak kullanarak hasat yapıyoruz. Sıcak hava bazen bizi zorluyor. Lise 3. sınıf öğrencisiyim. Okul harçlığımı kazanıyorum. İşimiz saat 17.00'de sona eriyor. Daha sonra da evimize gidiyoruz" dedi.

Okul masraflarını ay çekirdeği toplayarak sağlayan Hasret Doğan ise eğitimimi yaz mevsiminde elde ettiği parayla sürdürdüğünü ve günlük 85 lira kazandığını söyledi.

DENİZLİ Ay çekirdeği yüz güldürdü

Kaynak: DHA

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