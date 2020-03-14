SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Denizli Atatürk Stadı'nda ?koronavirüs temizliği - Spor
Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Denizlispor, Denizli, Spor

Denizli Atatürk Stadı'nda ?koronavirüs temizliği

SÜPER Lig'in 26'ncı haftasında bugün oynanacak Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği maçı öncesi, Denizli Atatürk Stadı'nda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

14.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:57
Denizli Atatürk Stadı'nda ?koronavirüs temizliği

SÜPER Lig'in 26'ncı haftasında bugün oynanacak Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği maçı öncesi, Denizli Atatürk Stadı'nda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

'Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, saat 14.00'te seyircisiz oynanacak maç öncesi Denizli Atatürk Stadı'nda hummalı bir temizlik çalışması yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından stat içi ve dışında dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Stat çevresi ile giriş ve çıkışları, turnikeler, soyunma odaları, hakem ve ilk yardım odaları, yedek kulübeleri, doping kontrol odası, basın tribünü ve basın toplantısı odası titizlikle ilaçlandı.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli İlaçlama Mesul Müdürü Ata Ürkmez, koronavirüs salgını nedeniyle stadyumda dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını söyledi. Ürkmez, Denizlispor-Gençlerbirliği maçı öncesinde stadı titizlikle ilaçladıklarını kaydederek, "2 ekiple birlikte stadyum içinde kapalı ve açık alanlarda dezenfeksiyon uygulaması yapıldı. Salgın nedeniyle tedbir amacıyla 1.5 ton dezenfektan kullandık" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Spor
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Spor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Spor
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Spor
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Spor
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüsün tedavisi için dev adım Spor
Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüsün tedavisi için dev adım
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akkuş Hülya Avşar Hande Soral Demet Akalın
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Göksel Gümüşdağ Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Denizli Atatürk Stadı'nda ?koronavirüs temizliği - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 13:26:09. #1.15#