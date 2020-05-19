HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Denizli Atatürk Stadı'nda İstiklal Marşı coşkusu

Denizli Atatürk Stadı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de olduğiu gibi İstiklal Marşı çalındı.

Denizli Atatürk Stadı'nda İstiklal Marşı coşkusu
19.05.2020 21:11 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:11

Denizli Atatürk Stadı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de olduğiu gibi İstiklal Marşı çalındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlardaki gibi Denizli Atatürk Stadı'nda da İstiklal Marşı coşkusu yaşandı. Stadın hoparlörlerinden 3 kez arka arkaya İstiklal Marşı yayını yapılırken, çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlar, balkonlara çıkıp saygı duruşunda bulunarak milli marşa eşlik etti. Statta daha sonra çeşitli marş ve şarkılar çalınarak, 19 Mayıs coşkusu yaşatıldı. Etkinliğe katılan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, statta coşku içerisinde İstiklal Marşı'nı okuduklarını belirtti. Marşımızın ebediyete kadar okunmaya devam edileceğini ifade eden İbanoğlu, "Bugün hem gençliği, hem Atatürk'ü, hem de cumhuriyetin değerlerin anlamak ve hatırlamak için bir kez daha bir araya geldik. 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümü biraz buruk kutluyoruz. Dünyadaki koronavirüs pandemisi nedeniyle biz de ülke olarak bu durumdan etkilenmiş bulunmaktayız. Ancak bu bizim coşkumuza vatanımıza, milletimize, devletimize bağlılığımıza en küçük bir engel oluşturmuyor. Coşkumuzu vatan millet aşkını daha da büyüten bir kıvılcım şeklinde bütün Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyaya bu hissiyatı verdiğimizi düşünüyorum" dedi. 

Kaynak: DHA

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı Spor
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Spor
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi Spor
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı Spor
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Spor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi Spor
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Bir tuhaf çözüm! Tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirdiler
Bir tuhaf çözüm! Tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirdiler
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Galatasaray'dan 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Süreyya Önder Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Ebru Şallı Hazal Kaya Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Denizli Atatürk Stadı'nda İstiklal Marşı coşkusu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 21:12:06. #1.14#
title