Denizli artçı depremlerle sarsıldı
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Denizli artçı depremlerle sarsıldı

Denizli artçı depremlerle sarsıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 3.8 şiddetindeki depremin ardından, 3 ayrı artçı sarsıntı daha meydana geldi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 3.8 şiddetindeki depremin ardından, 3 ayrı artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Denizli'de sabaha karşı saat 04.01'de merkez üssü Honaz ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesi olan 3.8 şiddetinde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Artçı sarsıntıların sabaha kadar devam ettiği Denizli'de bu depremin ardından saat 04.03'te merkez üssü Honaz ilçesi olan 2.6 büyüklüğünde, saat 05.17'de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 1.5 büyüklüğünde ve saat 06.26'da da merkez üssü Honaz ilçesi olan 1.7 büyüklüğünde olmak 3 artçı sarsıntı daha kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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