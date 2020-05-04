DENİZLİ Apartmanda korkutan yangın

Apartmanda korkutan yangınDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Apartmanda korkutan yangın

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Mahallede paniğe yol açan yangında, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Akkonak Mahallesi Özay Gönlüm Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın en üst katında Kadriye Özçevik'e ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen Kadriye Özçevik, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Çevredeki çok sayıda vatandaş, ekiplerin çalışmasını tedirginlikle izledi. Haberi alıp olay yerine gelen Özçevik'in yakınları gözyaşı döktü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA