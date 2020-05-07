Denizli-Antalya yolunda sis etkili oldu

Denizli-Antalya yolunda sis etkili olduDENİZLİ-Antalya yolunda sağanak ve sis etkili olurken, görüş uzaklığı 10 metreye kadar düştü.

Denizli-Antalya yolunda sis etkili oldu

DENİZLİ-Antalya yolunda sağanak ve sis etkili olurken, görüş uzaklığı 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Denizli-Antalya karayolunda akşam saatlerinde etkisini gösteren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler karayolunda ilerlemekte güçlük çekti. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için ekipler önlem aldı.

Kaynak: DHA