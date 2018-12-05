Denizli-Antalya karayolunda yoğun sis

DENİZLİ'de Antalya karayolu Cankurtaran Mevkisinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yoğun sis nedeniyle trafik akışı etkilenirken, sürücüler herhangi bir kazaya karşı yavaş, dikkatli ve park lambalarını yakar şekilde ilerlemeye çalıştı.

Denizli-Antalya karayolunda sis özellikle Şahintepesi ile Cankurtaran Mevkisinde arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik bölgede etkili oldu. Trafik polisleri sisin yoğun olduğu karayolunda sürücülerin dikkatli olması için beklerken, trafik akışı da olumsuz etkilendi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü siste sürücüler, kaza yapmamak için araçlarının park lambaları ve farlarını açıp karayolunda ilerlemeye çalıştı.

TIR ŞARAMPOLE GİRDİ

Sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan karayolunun Gökpınar Mevkisinde bir tırda kaza yaptı. Bülent Cömert, yönetimindeki 31 F 5960 plakalı tırla Antalya istikametine giderken, yolda kayıp, demir bariyerleri parçaladıktan sonra şarampole girdi. Tırın ön kısmının şarampole girdiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Diğer araçların sürücülerini uyaran tır sürücü Cömert, 'Yol sabun gibiydi. Ne olduğunu anlayamadım. Tır birden kaydı ve bariyerlere çarptım. Özellikle sisli havalarda araçların sürücüleri yavaş ve park lambaları yanık şekilde gitsinö dedi.