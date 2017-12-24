Denizli-Antalya Karayolu Trafiğe Açıldı

Kar yağışı, tipi ve trafik kazaları nedeniyle tek yönlü olarak kapanan Denizli-Antalya karayolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam yağmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisi ile bin 150 rakımlı Kazıkbeli Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı.



Yolda kalan araçlar nedeniyle Denizli yönüne kapatılan trafik akışı, kar yağışının kesilmesi ve yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tekrar açıldı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kış lastiği olmayan bazı araçlar yolda kaldı.



Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı, trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.



Bölgede denetimlerini sürdüren trafik ekipleri buzlanma yaşanan yerlerde oluşabilecek kazalara karşı sürücüleri durdurarak uyarıda bulundu.

Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin tek yönlü kapanan yolu açabilmek için zorlu şartlar altında çalışarak trafik akışını tekrar sağladıklarını söyledi.