Denizli-Antalya Karayolu'nda yoğun sis



Denizli'de etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran mevkiinde, yoğun sis araç trafiğini olumsuz etkilerken, sürücülerin görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.



Denizli Kent Merkezi'nde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı görüldü. Pamukkale İlçesi'nin yüksek kesimleri ile Çal, Bozkurt, Honaz ve Çardak ilçelerinde kar yağışı başladı. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler aldı. Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran mevkiinde, yoğun sis sabahtan akşama kadar etkili oldu. Sis nedeniyle sürücüler park lambalarını ve farlarını açarak ilerleyebildi. Karayolunda sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.