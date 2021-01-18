Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı (3)
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Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı (3)

18.01.2021 14:22 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:27
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı (3)

Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı (3)DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDIDenizli-Antalya Karayolu, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı (3)

DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Denizli-Antalya Karayolu, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Polis ekipleri tarafından karayoluna zincirsiz ve kar lastiksiz araç geçişine izin verilmiyor. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu Cankurtaran mevkiinde, karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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