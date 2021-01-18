Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı (3)

Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı (3)

DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Denizli-Antalya Karayolu, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Polis ekipleri tarafından karayoluna zincirsiz ve kar lastiksiz araç geçişine izin verilmiyor. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu Cankurtaran mevkiinde, karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT