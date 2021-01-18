Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

18.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:31
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Antalya Karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

DENİZLİ-Antalya Karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. 

Denizli'de bu sabah başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Denizli-Antalya Karayolu'nun Cankurtaran mevkisinde yol, ulaşıma kapandı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Denizli istikametinden Antalya ve Muğla yönüne giden sürücülere geçiş izni verilmedi. Kar lastiği ya da zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. 


- Denizli
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Özdemir
Spor Arda Turan Erol Bulut Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli-Antalya Karayolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 12:31:50. #1.15#
title