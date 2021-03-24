Denizli-Antalya kara yolunda sis ve kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Denizli-Antalya kara yolunda sis ve kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor

24.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:33
Denizli-Antalya kara yolunda sis ve kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor

Denizli-Antalya kara yolunda etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Denizli-Antalya kara yolunda etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kent genelinde görülen karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bölgede devam eden kar yağışı sürücüleri zorlarken trafik ve karayolları ekipleri çalışma yürütüyor.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi ekipleri de kentin yüksek rakımlı bazı yerleşim birimlerinde yolları açık tutmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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