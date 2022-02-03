Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

SERİNHİSAR, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli- Antalya kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kar yağışı, Serinhisar ve Acıpayam ilçelerinin yüksek kesimlerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Denizli- Antalya kara yolunun Kazıkbeli mevkisinde araçların Antalya yönüne gidişine izin verilmiyor.

Denizli yönüne ise tek şeritten sağlanan trafiğin normale dönmesi için kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.