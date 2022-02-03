Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı
AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
SERİNHİSAR, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli- Antalya kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
Kar yağışı, Serinhisar ve Acıpayam ilçelerinin yüksek kesimlerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Denizli- Antalya kara yolunun Kazıkbeli mevkisinde araçların Antalya yönüne gidişine izin verilmiyor.
Denizli yönüne ise tek şeritten sağlanan trafiğin normale dönmesi için kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.