Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı - Haberler
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Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

SERİNHİSAR, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli- Antalya kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kar yağışı, Serinhisar ve Acıpayam ilçelerinin yüksek kesimlerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Denizli- Antalya kara yolunun Kazıkbeli mevkisinde araçların Antalya yönüne gidişine izin verilmiyor.

Denizli yönüne ise tek şeritten sağlanan trafiğin normale dönmesi için kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Serinhisar, Antalya, Denizli, kar, Güncel, Haber

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