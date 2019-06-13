DENİZLİ Ambulans ile otomobil çarpıştı 7 yaralı

Ambulans ile otomobil çarpıştı 7 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil ile içerisinde hasta bulunan ambulansın çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Metin Bülbül (35) yönetimindeki 20 BEV 76 plakalı hasta taşıyan ambulans, 415 Sokak'ta bulunan kontrolsüz kavşakta Ahmet Ünal (64) yönetimindeki 20 HH 431 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada, ambulans sürücüsü Bülbül, sağlık personelleri Derya Kahraman (32), Bahar Çolak (23), ambulansta bulunan hasta Zeynep Taş (78) ile otomobil sürücüsü Ünal ile araçtaki Firdevs Ünal (57) ve Firdevs Berrin Ünal (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çalışma başlatan itfaiye ekipleri araçta sıkışan ambulans sürücüsü Bülbül'ü kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA