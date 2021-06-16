Helenistik dönemden altın tacı satamadan yakalandılar

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, ellerindeki Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen altın tacı satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, ellerindeki Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen altın tacı satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda tacın yanı sıra altın alın süslemesi ve testi de ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 2 kişinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, dün Gürlek Mahallesi'ne taksiyle gelen E.K. ile M.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada; Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen ve 91 parçadan oluşan altın taç, 5 parçadan oluşan altın alın süslemesi, 13 bronz takı ve 1 toprak testi ele geçirildi. Tarihi eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemede, altın tacın, kralların taktığı taç olduğunun belirlendiği kaydedildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin