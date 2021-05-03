Denizli AKUT, Burdur'da kaybolan çocuk için yürütülen çalışmalara destek veriyor
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Denizli AKUT, Burdur'da kaybolan çocuk için yürütülen çalışmalara destek veriyor

Denizli AKUT, Burdur'da kaybolan çocuk için yürütülen çalışmalara destek veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Burdur'un Asmabağ köyünde kaybolan 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney'in bulunması için yürütülen çalışmalara, Denizli AKUT ekibi de destek veriyor.

DENİZLİ (İHA) – Burdur'un Asmabağ köyünde kaybolan 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney'in bulunması için yürütülen çalışmalara, Denizli AKUT ekibi de destek veriyor.

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde 10 yaşındaki Kerim Can Güney'den haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Öğle saatlerinden beri haber alınamayan çocuğun bulunması için AKUT, UMKE, Jandarma ve köylülerden oluşan 200 kişilik ekip ile arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından gündüz drone ile yapılan arama çalışmaları sürüyor. Kerim Can Güney'in bulunması için yürütülen çalışmalara, Denizli'den giden AKUT ekibi de destek veriyor.

Arama çalışmalarını yakından takip eden Burdur Valisi Ali Arslantaş, gece 01.00 saatlerinde çocuğun kaybolduğu bölgeye giderek Jandarma ekiplerinden bilgi aldı. Bölgede arama çalışmalarını yapan jandarma ekibi, Vali Arslantaş'a arama yapılan yerleri anlatarak arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. - DENİZLİ

Denizli AKUT, Burdur'da kaybolan çocuk için yürütülen çalışmalara destek veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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