DENİZLİ Akıntıya kapılan amca çocukları için arama kurtarma çalışması başlatıldı- 2

Akıntıya kapılan amca çocukları için arama kurtarma çalışması başlatıldıDENİZLİ'nin Kale ilçesinin kırsal Muslugüme Mahallesi'nden geçen Akçay Deresi'nde, serpme ağ ile balık tutmaya çalışan Mehmet Onluk (35) ve amcasının oğlu İbrahim Onluk (21) akıntıya kapılarak sürüklendi.

Akıntıya kapılan amca çocukları için arama kurtarma çalışması başlatıldı

DENİZLİ'nin Kale ilçesinin kırsal Muslugüme Mahallesi'nden geçen Akçay Deresi'nde, serpme ağ ile balık tutmaya çalışan Mehmet Onluk (35) ve amcasının oğlu İbrahim Onluk (21) akıntıya kapılarak sürüklendi. İki gencin bulunması için balık tutmaya çalıştıkları köprünün altı ve yakınlarında itfaiye ve köylüler tarafından arama - kurtarma çalışması başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DENİZLİ (DHA)

=========================

Kaynak: DHA