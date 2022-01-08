Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi - Haberler
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Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

AA - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Akdağ'da yaban hayatının korunması için kurulan fotokapanlarla kızıl geyik ve dağ keçileri kayıt altına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki Akdağ'da yaban hayatının korunması için kurulan fotokapanlarla kızıl geyik ve dağ keçileri kayıt altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

Bu kapsamda Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2 kızıl geyik, Çakıroluk mevkisinde ise sürü halinde yaban keçileri, doğal ortamlarında fotokapanlarla görüntülendi.

Görüntülerden alınan verilere göre yemleme çalışması yürüten ekipler, iklim koşullarına göre fotokapanların konumlarını değiştiriyor.

Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

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AA - Son Dakika Haberleri

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