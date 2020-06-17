Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına konteynerli önlem
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Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına konteynerli önlem

DENİZLİ'de Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Adliye Sarayı'nda insan yoğunluğunu önlemek için konteynerle önlem aldı.

Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına konteynerli önlem
17.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:25

DENİZLİ'de Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Adliye Sarayı'nda insan yoğunluğunu önlemek için konteynerle önlem aldı. Bahçeye kurulan iki ayrı konteynerde sosyal mesafe kurallarına uyularak vatandaşların adliye içinde yapacakları dilekçe, adli sicil, vezne gibi ön büro işlemleri yapılabiliyor. Böylece Adliye'ye 1 günde yaklaşık bin kişinin girişi önlenmiş oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Adalet Mahallesindeki Adliye Sarayı'nda da önlemler aldı. Tedbirler kapsamında Başsavcılık, günde en az bin kişinin girdiği Adliye Sarayı bahçesine 2 ayrı konteyner kurdu. Konteyner içine hukuk ve ceza mahkemeleri başvuru noktaları adli sicil, ceza ve infaz ile para ödemek için vezne gibi ön büroların tamamı konuşlandırıldı. Ön bürolara başvurmak isteyen vatandaşlar, adliye içine girmeden duruşma dışındaki tüm işlemlerini bu konteynerlerden yapabiliyor. İki ayrı konteyner içindeki ön bürolarda toplam 10 personel sosyal mesafe kuralına göre görevlendirildi. Vatandaşlar içinde konteyner çevrelerine sosyal mesafeyi hatırlatan uyarı levhaları yerleştirildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, amaçlarının hem adliye personelinin hem de vatandaşın sağlığını korumak olduğunu belirterek, "Adliye sarayımız dar ve fiziki alanları yeterli değil. O nedenle adliye içine girilmesini önlemek için bu çalışmayı yaptık. Adliye içindeki mahkemelerde duruşmaları olanlar hariç, ön büro işlemleri için girilmemesi hem personel hem de vatandaşımızın sağlığı için çok önemli. Hastalığın yayılmasını önlemek için ön büroları adliyenin bahçesine kurduğumuz konteynerear içine taşıdık. Konteyner içine ceza ve hukuk mahkemeleri, adli sicil, baro ve vezne gibi ön büroları taşıdık. Vatandaşımızın sadece evrak vermek, dava açmak ve para cezası gibi işlemlerini adliye içine girmeden kolaylıkla halletmesini hedefledik. Böylece Adliye içine girenlerin sayısı çok azaldı. Günlük bin kişiye yakın kişi adliye içine girmeden konteyner içinde birimlerden faydalanarak işlemlerini halledebiliyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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