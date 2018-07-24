Denizli Acıpayam'da Orman Yangını

Acıpayam'da orman yangını

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Alcı Mahallesi Karaismailler Mevkii'ndeki kızılçam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, orman ekiplerine haber verdi. Sarp bölgedeki çalışmalara havadan 2 helikopter, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve 50 orman işçisi müdahale etti.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangında 2 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, yangının çıkış nedenini araştırdıklarını söyledi.